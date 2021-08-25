Украинская спортсменка отдала полученную от властей квартиру тренеру

Украинская спортсменка Ирина Коляденко, завоевавшая бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио, отдала подаренную ей квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

Фото: facebook.com facebook.com

Коляденко рассказала в Facebook, что накануне губернатор Киевской области Василий Володин вручил ей ключи от однокомнатной квартиры в ее родном городе Ирпень.

«Что это значит для меня? Ну чтобы вы понимали, у меня даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь», - отметила спортсменка.

Она заявила, что собственное жилье всегда было ее мечтой, однако, несмотря на это, она приняла решение отдать подаренную ей квартиру тренеру Владимиру Яременко, с которым она работала на протяжении последних восьми лет.

Коляденко отметила, что Яременко всегда был рядом и поддерживал ее, было время, когда он покупал ей одежду.

«Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!» - подчеркнула Ирина.

Девушка отметила, что понимает, на какие жертвы шел тренер ради ее, и поэтому приняла решение передать ему подаренную губернатором квартиру.

«А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете», - обратила она к тренеру.

22-летняя Ирина Коляденко - чемпионка Европы 2021 года по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата мира 2019 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года.