Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр

ТАСС
2 часа назад

Сборная России опередила команду США и поднялась на третью строчку общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпиады
Фото:  AP Photo/Eugene Hoshiko AP Photo/Eugene Hoshiko

В понедельник россиянин Антон Прохоров стал победителем в беге на 100 м в категории Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза. Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью.

Евгений Торсунов стал лучшим в прыжках в длину в категории Т36 (нарушения координации). Богдан Мозговой выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Дмитрий Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награды. Лидирует сборная Китая (54-35-30), вторую строчку занимает команда Великобритании (25-20-22). Идущие четвертыми американцы завоевали 17 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Олимпиада-2020,Антон Прохоров,Дмитрий Сафронов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители