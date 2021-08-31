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Олимпиада-2020

Губерниев назвал украинского паралимпийца "заложником идиотов"

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отказе украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с россиянами на церемонии награждения летних Паралимпийских игр - 2020 в Токио.

Губерниев назвал украинского бегуна "заложником идиотов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины", - цитирует журналиста "Спорт-Экспресс".

Губерниев напомнил, что на церемонии открытия Паралимпиады руководители украинской организации хотели увести команду с мероприятия, чтобы они не сидели рядом с россиянами.

"Мне жаль этого парня, вот и все. Я хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь. Всегда поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства", - добавил комментатор.

30 августа Цветов взял серебро на дистанции 100 метров. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, а бронза досталась его соотечественнику Артему Калашяну. На церемонии награждения украинец не подошел к представителям России, чтобы сделать традиционное совместное фото.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22. Ранее шеф миссии команды Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков объяснил возможную причину отказа украинца от фото с россиянами.

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,Дмитрий Сафронов,Дмитрий Губерниев,Петр Чайковский,Павел Рожков,Всемирное антидопинговое агентство,
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