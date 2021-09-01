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Олимпиада-2020

Пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады

Москва24иещё 2
1 час назад

Российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио на 200-метровке комплексным плаванием.

Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды. На втором месте оказался австралиец Тимоти Ходж, который отстал на 0,52 секунды. Бронза досталась французу Юго Дидье с отставанием на 2,25 секунды.

Для команды из России это 29-я золотая награда Паралимпиады. На счету российских спортсменов 82 медали – 29 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых.

Ранее медали команде Паралимпийского комитета России (ПКР) принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции в 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).

Олимпиада-2020,Андрей Калина,Андрей Николаев,
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