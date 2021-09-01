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Олимпиада-2020

Дина Аверина рассказала об истерике на Олимпиаде

Lenta.ru
27 минут назад

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала об истерике, которая случилась у нее во время личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Спортсменка высказалась в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка вспомнила, что оказалась в сложном эмоциональном состоянии после неудачного выступления сестры Арины Авериной в упражнении с лентой.

«Я поняла, что мне нельзя вообще ошибаться. Меня начало трясти. Это было первый раз за все время в Токио», — заявила Аверина.

Россиянка рассказала, что начала правильно дышать и успокаивать себя, после чего ей стало лучше.

31 августа сестры Аверины рассказали о взаимоотношениях с победительницей личного многоборья на Играх израильтянкой Линой Ашрам. Они отметили, что общаются во время соревнований и обмениваются поздравлениями с праздниками.

Соревнования в личном многоборье на Олимпиаде в Токио прошли 7 августа. Дина Аверина завоевала серебро, а ее сестра близнец Арина Аверина стала четвертой. Российская сторона посчитала, что судейство на Олимпиаде было необъективным.

Олимпиада-2020,Видео,Дина Аверина,
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