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21 час назад

Фигурист Ягудин создал петицию в поддержку российских спортсменов на ОИ

Фигурист Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать государственную символику на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Он создал петицию и опубликовал её на соответствующем сайте, спортсмена поддержали более 20 тысяч человек, пишут argumenti.ru.

Ягудин создал петицию в поддержку спортсменов РФ на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости, — заявил Ягудин.

Фигурист добавил, что ему «невероятно обидно» из-за того, что российские спортсмены не смогут выступать на главном спортивном событии года под флагом родной страны. Ягудин потребовал «справедливости и равенства» на Олимпийских играх в Пекине и других спортивных соревнованиях.

В Пекине, также как и на летних Олимпийских играх в Токио, российские спортсмены выступят под эмблемой ROC (Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России), без права на использование полного названия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Ранее капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпийские игры в Пекине с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара». По её мнению, сходство состоит в том, что на Играх день за днём из строя выбывают новые люди.

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