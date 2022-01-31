Биатлонистка Буртасова заменит Васнецову на Олимпиаде

Российская биатлонистка Евгения Буртасова в ближайшие дни должна отправиться в Пекин, чтобы присоединиться к национальной команде, которая готовится принять участие на Олимпийских играх. Спортсменка заменит Валерию Васнецову, сдавшую два положительных ПЦР-теста на COVID-19.
По Буртасовой оформляют документы, этим занимается ОКР. Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит, — сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов.
Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. Биатлонные соревнования начнутся 5 февраля. В этот день состоится смешанная эстафета.
Ранее в состав сборной России для участия на Олимпийских играх вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. За исключением последней, все остальные готовятся к соревнованиям.