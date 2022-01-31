Биатлонистка Буртасова заменит Васнецову на Олимпиаде

Российская биатлонистка Евгения Буртасова в ближайшие дни должна отправиться в Пекин, чтобы присоединиться к национальной команде, которая готовится принять участие на Олимпийских играх. Спортсменка заменит Валерию Васнецову, сдавшую два положительных ПЦР-теста на COVID-19.

Фото: Lennart Preiss/dpa/Global Look Press Lennart Preiss/dpa/Global Look Press

По Буртасовой оформляют документы, этим занимается ОКР. Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит, — сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов.