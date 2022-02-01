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23 часа назад

Олимпиада обойдется Китаю почти в $4 млрд

На летнюю Олимпиаду 2008 года в том же Пекине Поднебесная потратила в 11 раз больше, тогда расходы составили $43 млрд.

Раскрыты траты Китая на Олимпиаду
Фото: МИНСПОРТАМИНСПОРТА

Стоимость проведения Олимпийских игр-2022 составит $3,9 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Китайскую государственную телекомпания CGTN.

Для сравнения Зимние игры в Сочи в 2014 году обошлись почти в $60 млрд в сегодняшних ценах в долларах, если учесть стоимость строительства к Играм инфраструктуры, не имеющей прямого отношения к спорту.

Международный олимпийский комитет выделил Оргкомитету Олимпиады-2022 $880 млн, то есть почти четверть официального бюджета в $3,9 млрд. Примерно такая же сумма была предоставлена южнокорейскому Пхёнчхану в 2018 году.

МОК помогает организаторам за счет доходов, полученных от продажи вещательных прав и спонсоров. Например, в 2014 году МОК продал за $2,5 млрд телекомпании NBC эксклюзивные телеправа на показ в США Олимпиады-2022 и летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

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