Раскрыты траты Китая на Олимпиаду

На летнюю Олимпиаду 2008 года в том же Пекине Поднебесная потратила в 11 раз больше, тогда расходы составили $43 млрд.

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Стоимость проведения Олимпийских игр-2022 составит $3,9 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Китайскую государственную телекомпания CGTN.

Для сравнения Зимние игры в Сочи в 2014 году обошлись почти в $60 млрд в сегодняшних ценах в долларах, если учесть стоимость строительства к Играм инфраструктуры, не имеющей прямого отношения к спорту.

Международный олимпийский комитет выделил Оргкомитету Олимпиады-2022 $880 млн, то есть почти четверть официального бюджета в $3,9 млрд. Примерно такая же сумма была предоставлена южнокорейскому Пхёнчхану в 2018 году.