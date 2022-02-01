Губерниев: всей стране надо сплотиться вокруг олимпийской сборной

«Без медалей мы не уедем. У нас хорошая команда, опытная, качественная. Сейчас бы день простоять, да день продержаться. Всей стране нужно сплотиться вокруг олимпийской команды, вокруг парней и девчонок. У нас сильная сборная», — сказал Губерниев «Чемпионату».