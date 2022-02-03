Турнир сюрпризов. В Пекине стартует зимняя Олимпиада

На зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России снова выступит без флага и гимна, однако болельщики и спортсмены давно свыклись с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и не придают этой формальности большого значения. Около 200 российских спортсменов поборются за медали в 15 дисциплинах, практически везде они претендуют на самые высокие места. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает попасть в топ-3 медального зачета, а «Лента.ру» рассказывает о спортсменах, у которых есть шансы завоевать пекинское золото.

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Хоккей и керлинг

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Поклонники хоккея с нетерпением ждали олимпийского турнира в Пекине в надежде понаблюдать за сражениями лучших игроков мира, но НХЛ в последний момент отказалась отпускать хоккеистов на турнир из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В отсутствие звезд первой величины одним из главных фаворитов Игр автоматически стала сборная России, которая в аналогичной ситуации взяла золото четыре года назад в Пхенчхане. Защитить титул россияне постараются под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова, который постарался собрать боеспособный коллектив из представителей КХЛ.

Помешать россиянам второй раз выиграть Олимпиаду попробуют признанные фавориты любого крупного турнира: Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и США. Пускай их составы уступают в классе российскому, но и там полно квалифицированных хоккеистов. Отдельный интерес представляет команда США, которая решила включить в состав на Олимпиаду аж 15 игроков из студенческой лиги. Последний раз американцы решались на такой эксперимент в 1980 году, тогда все закончилось сенсационной победой сборной США над звездной командой СССР и завоеванием американцами золота.

Составить конкуренцию североамериканским сборным вряд ли удастся российской женской хоккейной команде. С большой долей вероятности золото в Пекине разыграют Канада и США. Однако представительницы России вполне могут побороться за бронзу, четыре года назад они в упорной борьбе уступили в матче за третье место Финляндии (2:3).

Второй командный вид спорта, представленный на Олимпиаде, — керлинг. Тут за медали будет бороться женская сборная во главе со скипом Алиной Ковалевой, которая выиграла конкуренцию у многолетнего лидера команды Анны Сидоровой. На последнем чемпионате мира россиянки вместе с Ковалевой повторили свое лучшее достижение, заняв второе место.

Многие специалисты прогнозировали отсутствие на Играх в Пекине мужской сборной России по керлингу, однако спортсмены на ЧМ-2021 сотворили сенсацию, дошли до полуфинала и заняли итоговое четвертое место, которое позволило им квалифицироваться на Олимпиаду. В Пекине скип Сергей Глухов вместе с товарищами по команде постарается преподнести еще один сюрприз.

Биатлон

Четыре года назад российская команда из-за допинговых скандалов выступала в сильно усеченном составе в количестве всего четырех человек, но сейчас с представительством все в порядке. И у девушек, и у мужчин в Китай отправятся все сильнейшие. Главное, чтобы коррективы в последний момент не внес коронавирус.

Биатлонисты разыграют 11 комплектов медалей, отдельные надежды болельщики и специалисты возлагают на эстафеты. Во всех трех видах (мужская, женская, смешанная) россияне способны бороться за золото. Конкуренты, среди которых Норвегия, Германия, Франция, очень сильны, но и средний уровень представителей сборной России довольно высокий.

У женщин главные надежды в личных соревнованиях связаны с Кристиной Резцовой, которая в нынешнем сезоне феноменально вернулась в спорт после рождения дочери и уже несколько раз заехала в призы на этапах Кубка мира. Спортсменка бежит наравне с мировыми лидерами, точная стрельба позволит ей претендовать не только на подиум, но и на золото.

У мужчин лидерами сборной являются Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Последний в декабре имел шанс возглавить общий зачет Кубка мира, но затем пропустил почти весь январь из-за коронавируса. При этом заключительные гонки перед стартом Олимпиады показали, что с функциональной готовностью у россиянина все в порядке. Логинов же в нынешнем сезоне выдал несколько классных стартов, выиграл спринт на этапе Кубка мира в начале января и располагается на восьмом месте в общем зачете. Оба спортсмена способны претендовать на медали в каждом виде программы.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, рассуждая о медальных планах сборной, очертил весьма приземленную цель. Возможно, функционер все делает правильно, ведь сейчас важно максимально трезво оценивать свои силы.

Лыжные гонки

В этом виде спорта основные надежды россиян предсказуемо связаны с Александром Большуновым. Победитель общего зачета двух последних Кубков мира взял аж три серебра и бронзу на предыдущей Олимпиаде, а также завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира-2021. Старт нынешнего сезона у Большунова был смазан из-за перенесенной операции на челюсти, но болельщики и специалисты верят, что к Играм в Пекине он подойдет в оптимальной форме и сможет дать бой норвежцам. В Пхенчхане Большунов оказался в призах в четырех из пяти видов программы — исключением стал личный спринт. В этой дисциплине спортсмен вряд ли сможет на что-то претендовать и в Пекине, однако в остальных гонках от россиянина ждут не просто медалей, а долгожданного золота. Хотя бы одного.

Есть кому побороться за медали и у девушек. Прежде всего внимание на себя обращает недавняя победительница «Тур де Ски» Наталья Непряева, которая к бронзе Игр-2018 в эстафете вполне способна добавить медаль в какой-нибудь личной дисциплине в Пекине. Того же ждут и от Юлии Ступак. Она в Пхенчхане помимо эстафеты зацепила бронзу еще и в личном спринте. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно оглашала медальный план для сборной России на Игры-2022. По ее словам, хорошим результатом будет одно золото, одно-два серебра и столько же бронзовых наград.

Фигурное катание

По всем раскладам российские фигуристы в Пекине должны произвести фурор. Из пяти дисциплин как минимум в двух должен состояться триумф, еще в двух россияне будут бороться за золото. Практически никаких шансов на медали у сборной России нет только в мужском одиночном катании. Здесь главными претендентами на победу являются чемпион мира американец Нэйтан Чен, двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и его соотечественник, призер мирового первенства Юма Кагияма.

С большой долей вероятности полностью российским будет подиум в женском одиночном катании

Безусловный фаворит — действующая рекордсменка мира Камила Валиева, которая совсем недавно деклассировала соперниц на чемпионате Европы. Составить ей конкуренцию попробуют две другие воспитанницы Этери Тутберидзе, которые на первенстве континента попали в призы, — Анна Щербакова и Александра Трусова. Соперницам из других стран соревноваться с российским трио из-за безумной сложности программ фигуристок будет очень трудно. Проиграть в Пекине россиянки могут только сами себе.

Хорошие шансы на золото в соревновании спортивных пар у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, на том же чемпионате Европы они обновили все мировые рекорды в своей дисциплине. Их главными конкурентами считается китайская пара Суй Вэньцзин / Хан Цунь, преимуществом которой может стать домашнее судейство.

Попробуют навязать борьбу многократным мировым рекордсменам в танцах на льду Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ученики Александра Жулина однажды уже выигрывали у французов — это произошло на чемпионате Европы в 2020 году, но с тех пор на турнирах дуэты не встречались. Еще одни претенденты на медали — призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Бобслей, санный спорт и скелетон

В бобслее будут разыграны по два комплекта наград у мужчин и женщин. Тут главные надежды россиян связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который заезжал в призы на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне и в четверках, и в двойках. У женщин в последнее время похвастаться высокими результатами некому.

Гораздо лучше у россиян обстоят дела в санном спорте. У мужчин-одиночников на золото будет претендовать многократный чемпион мира Роман Репилов, побороться за победу может и дуэт Александр Денисьев / Владислав Антонов, также имеющий в активе победу на мировом первенстве. У девушек претендовать на золото будет двукратная чемпионка планеты Екатерина Катникова, побороться за медали может и призер мирового первенства-2020 Виктория Демченко. Серьезную конкуренцию соперникам сборная России способна составить и в эстафете.

Вторую, если не третью молодость переживает победитель Олимпиады в Сочи скелетонист Александр Третьяков

Он непременно попадал в призы на последних чемпионатах мира, выиграл первенство Европы-2021 и в нынешнем сезоне имеет несколько побед на этапах Кубка мира. Бороться за самые высокие места 36-летний спортсмен будет и в Пекине. То же самое можно сказать о Елене Никитиной, которая находится на третьем месте общего зачета в Кубке мира. Лучшие результаты спортсменка показала в начале сезона, однако ее опыт и уровень в любом случае позволяют бороться за медали.

Конькобежный спорт и шорт-трек

У конькобежцев главные надежды российских болельщиков возложены на девушек. Здесь в индивидуальных дисциплинах способны выстрелить Ангелина Голикова, выигравшая золото чемпионата мира-2021 на 500-метровке, и Ольга Фаткуллина. Опытная спортсменка на той же дистанции становилась второй еще на Играх-2014 в Сочи, а на последнем ЧМ завоевала бронзу.

У мужчин за медали будут бороться Артем Арефьев и Виктор Муштаков, которые здорово выглядели на последних этапах Кубка мира. Призером мировых чемпионатов 2019 и 2020 годов на спринтерских дистанциях был Руслан Мурашов, однако в нынешнем сезоне он пока далек от оптимальных кондиций.

Пополнить медальную копилку сборной России должны шорт-трекисты, у которых есть шансы на медали практически во всех девяти дисциплинах. У мужчин лидером является опытный Семен Елистратов, находящийся среди претендентов на победу на дистанции 1500 метров. Очень сильна мужская команда и в эстафете.

У женщин медальные надежды связаны с многократными призерками чемпионатов мира Софьей Просвирновой и Екатериной Ефременковой, неплохо на Кубке мира в нынешнем сезоне выступала и 20-летняя Елена Серегина. Отдельно стоит обратить внимание на женскую эстафету, где у сборной России есть хорошие шансы на победу. То же самое можно сказать и о смешанной эстафете.

Фристайл и сноуборд

Хорошие шансы пополнить медальную копилку сборной России у сноубордистов и фристайлистов. Команда выиграла общий зачет на совместном чемпионате мира-2021 по этим дисциплинам, где завоевала аж шесть золотых медалей, так что в Пекине среди фаворитов будет несколько россиян.

Действующий чемпион мира Максим Буров поборется за победу в акробатике, а Анастасия Смирнова и Анастасия Таталина попробуют защитить титулы чемпионок мира в параллельном могуле и биг-эйре соответственно. В ски-кроссе надежды российских болельщиков связаны с Сергеем Ридзиком, который в нынешнем сезоне выиграл этап Кубка мира на олимпийской трассе в Китае.

У сноубордистов россияне присутствуют среди фаворитов в параллельном слаломе

У девушек бороться за золото будет действующая чемпионка мира София Надыршина, а у мужчин в сборной присутствует легендарный двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. Однако в этот раз лидером команды является не натурализованный американец, а Дмитрий Логинов, который выиграл три золота на двух последних чемпионатах мира. На высокие места также способны претендовать Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев, побеждавшие в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира.

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Считать медали до старта соревнований — неблагодарное дело, однако Олимпийский комитет России в лице президента Станислава Позднякова назвал целью завоевание 30 наград различного достоинства. Именно столько россияне добыли на домашних Играх-2014 в Сочи. В Пхенчхане результат был гораздо скромнее — 17 медалей.