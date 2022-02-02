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1 час назад

Первые соревнования Олимпиады-2022 стартовали в Пекине

Сегодня в Пекине программу Олимпийских игр открыли соревнования по керлингу в дабл-миксте и тренировочные заезды в санном спорте. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Первые соревнования Олимпиады-2022 стартовали в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом раунде соревнований по керлингу проходят матчи Швеция — Великобритания, Австралия — США, Норвегия — Чехия и Китай — Швейцария.

В санном спорте уже стартовали тренировочные заезды группы А среди мужчин. А в 16.15 начнутся заезды группы B, в которых будут участвовать российские спортсмены Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич, отмечает издание.

Торжественное открытие Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля. Всего за 16 дней спортсмены смогут разыграть 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне будут выступать на Играх в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном и хоккеем.

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