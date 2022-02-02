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1 час назад

Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов сборной России: пусть хоть на ракете летят

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что сборная России по хоккею полетит на Олимпийские игры отдельным самолетом, передает Sport24.

Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов: «Пусть хоть на ракете летят»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть возможность, спонсоров нашли, пусть летят. По плану хоккейная сборная должна была улетать сегодня. Если это спонсорские деньги, пусть хоть на ракете летят», — сказал Губерниев.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею, которая выступала под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11:40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.

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