Чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали, как приехали в Пекин для участия в Олимпийских играх – 2022. В ролике можно увидеть номер в олимпийской деревне, вид из окна и столовую.

Синицина и Кацалапов выступят в командном турнире, который начнётся уже в пятницу, 4 февраля. Также Виктория и Никита будут бороться за золотые медали в личных соревнованиях. Их основные соперники – французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Ритм-танец фигуристы покажут 12 февраля, а судьба наград определится 14 февраля.

Для Кацалапова это вторые Олимпийские игры. В 2014 году в Сочи Никита в дуэте с Еленой Ильиных стал олимпийским чемпионом в команде и завоевал личную бронзу.