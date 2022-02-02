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1 час назад

Валиева включена в топ-10 восходящих звёзд пекинской Олимпиады

Российская фигуриста Камила Валиева попала в десятку восходящих звёзд зимней Олимпиады в Пекине, на которых стоит обратить внимание на Играх-2022.

Валиева включена в топ-10 восходящих звезд пекинской Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валиева — действующая чемпионка Европы. 15-летняя Камила является главным фаворитом на золотые медали в женском одиночном катании, сообщает Служба олимпийских новостей.

В этот список восходящих звёзд также попали спортсмены сборной России по фристайлу, которые выступят в соревнованиях по смешанной командной акробатике.

В рамках соревнований по фристайлу будет разыграно 13 комплектов наград (по шесть у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине).

Фигуристы разыграют пять комплектов наград (в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду).

Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее глава ОКР сообщил, что знаменосцы сборной России будут выбраны 3 февраля.

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