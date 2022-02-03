Российские хоккеисты прилетели на Олимпийские игры

Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх. Самолет с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск).

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккеистами.