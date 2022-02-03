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50 минут назад

Российские хоккеисты прилетели в Пекин на Олимпийские игры

Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх. Самолет с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск).

Российские хоккеисты прилетели на Олимпийские игры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккеистами.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Александр Никишин ("Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Владимир Ткачев ("Трактор"), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба - "Динамо", Москва), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Артур Каюмов ("Локомотив"), Андрей Чибисов ("Металлург").

Голкипер Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), защитник Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), нападающие Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Андрей Кузьменко (СКА), Артем Анисимов ("Локомотив") и Кирилл Марченко (СКА) находятся в статусе запасных.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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