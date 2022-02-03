Россия объявит знаменосцев на Олимпиаду в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что имена знаменосцев сборной России на зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине будут объявлены 3 февраля. Об этом он сообщил во время перелета в китайскую столицу.

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"Мы вместе выберем знаменосцев на церемонию открытия, которая пройдет 4 февраля. Мы окунемся вместе с вами в яркое и очень запоминающееся путешествие, которое называется XXIV зимние Олимпийские игры. Будьте готовы, скоро все начнется", — сказал Поздняков в видеообращении, опубликованном во "ВКонтакте".

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее сообщалось, что в Пекине стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня.

Она пройдет на территории трех кластеров, где состоятся соревнования — в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Завершится эстафета 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо", где пройдет церемония открытия Олимпиады. Напомним, что олимпийский огонь был доставлен в Пекин из Афин 20 октября.