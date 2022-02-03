Глава МОК оценил бойкот Олимпийских игр

В последнее время в головах некоторых людей появились «отвратительные призраки» бойкотов Олимпийских игр, но политизация спорта недопустима. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пишет РИА Новости.

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Ранее США и Великобритания заявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Предлогом стало нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна. Однако эти страны не стали отказываться от участия в спортивных соревнованиях.

В ходе проходящей в столице Китая 139-ей сессия Международного олимпийского комитета (МОК) глава организации Томас Бах констатировал, что уже в 2020 году над Олимпийскими играми стали сгущаться тучи.

«Мы видели растущую политизацию спорта на горизонте. В головах некоторых людей появились отвратительные призраки бойкотов прошлого. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы объединительная миссия Олимпиады дошла до всех, чтобы это поняли как можно больше лидеров и тех, кто отвечает за принятие решений», - заметил он.

В итоге, по словам президента МОК, спортсмены, которым «пришлось долгое время жить с чувством жуткой неопределенности», все же могут исполнить свою мечту и соревноваться на Олимпийских играх.