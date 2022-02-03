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2 часа назад

Глава МОК оценил бойкот Олимпийских игр

В последнее время в головах некоторых людей появились «отвратительные призраки» бойкотов Олимпийских игр, но политизация спорта недопустима. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пишет РИА Новости.

Глава МОК оценил бойкот Олимпийских игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее США и Великобритания заявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Предлогом стало нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна. Однако эти страны не стали отказываться от участия в спортивных соревнованиях.

В ходе проходящей в столице Китая 139-ей сессия Международного олимпийского комитета (МОК) глава организации Томас Бах констатировал, что уже в 2020 году над Олимпийскими играми стали сгущаться тучи.

«Мы видели растущую политизацию спорта на горизонте. В головах некоторых людей появились отвратительные призраки бойкотов прошлого. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы объединительная миссия Олимпиады дошла до всех, чтобы это поняли как можно больше лидеров и тех, кто отвечает за принятие решений», - заметил он.

В итоге, по словам президента МОК, спортсмены, которым «пришлось долгое время жить с чувством жуткой неопределенности», все же могут исполнить свою мечту и соревноваться на Олимпийских играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне будут выступать на Играх в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном и хоккеем.

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