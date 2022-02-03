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1 час назад

Панды из Московского зоопарка предсказали итог Олимпиады-2022

Панды Жуи и Диндин, которые проживают в Московском зоопарке, предсказали победителей зимних Олимпийских игр. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии, по версии животных, лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США.

«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», — заявила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова.

Так, пандами предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи – Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Диндин не сразу заинтересовалась конусами, а через некоторое время схватила конус с российским флагом и «буквально заключила его в свои объятия».

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«После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», — рассказали в мэрии Москвы.

Жуи же сперва обнюхал каждый конус, после чего выбрал конус с флагом Германии. После этого он еще немного прогулялся по своему жилищу и вернулся к конусу с флагом США. Так, лидерами в общекомандном зачете ОИ-2022, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США.

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