Панды Жуи и Диндин, которые проживают в Московском зоопарке, предсказали победителей зимних Олимпийских игр. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии, по версии животных, лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США.

«В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось», — заявила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова.

Так, пандами предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи – Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Диндин не сразу заинтересовалась конусами, а через некоторое время схватила конус с российским флагом и «буквально заключила его в свои объятия».

«После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю», — рассказали в мэрии Москвы.