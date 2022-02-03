Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что за золотые медали зимней Олимпиады в Пекине российские спортсмены будут получать по 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Серебряным призерам Игр власти выделят по 2,5 млн рублей, за бронзу - по 1,7 млн.

Такие же призовые были у победителей летней Олимпиады в Токио. Кроме того, российские золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций.

«Чемпионат» ранее составил подборку призовых выплат олимпийцам в разных странах. В Индонезии и Сингапуре выплаты оказались самыми большими - около 750 тысяч долларов (более 57 миллионов рублей). За ними следует Казахстан с призовыми в 250 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей).