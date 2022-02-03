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1 час назад

Томас Бах: «Из-за ситуации с пандемией Инфантино не приедет в Пекин»

Президент МОК Томас Бах за сутки до открытия Олимпиады в Пекине сообщил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не приедет в Китай. По его словам, он будет следить за Играми из Камеруна.

Томас Бах: «Из-за пандемии Инфантино не приедет в Пекин»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы с Инфантино беседовали. Из-за ситуации с пандемией он не приедет в Пекин, но будет следить за событиями из Камеруна, где проходит Кубок Африканских наций. Что касается выбора города проведения 2030 года, то я не знаю, что сейчас сказать. Решение за комиссией. Мне сообщали 2 месяца назад, что есть несколько заинтересованных сторон, с ними ведется диалог. Когда именно этот процесс завершится, пока неизвестно».

Напомним, что на Кубке Африканских наций идет стадия полуфинала. В финале Сенегал сыграет с победителем матча Камерун — Египет.

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и будет длиться две недели.

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