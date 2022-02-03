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52 минуты назад

Объявлены имена знаменосцев сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Названы знаменосцы сборной России на открытии Игр
Фото: ТАССТАСС

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.

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На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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