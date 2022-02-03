Названы знаменосцы сборной России на открытии Игр

«Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. В Пекине он будет капитаном сборной», - отмечается в сообщении.