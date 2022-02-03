Названы знаменосцы сборной России на открытии Игр

Знаменосцами команды Олимпийского комитета России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станут серебряный призер Игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион, хоккеист Вадим Шипачев. Об этом говорится на сайте ОКР.
«Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. В Пекине он будет капитаном сборной», - отмечается в сообщении.
Торжественное открытие Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля. Всего за 16 дней спортсмены смогут разыграть 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне будут выступать на Играх в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Сегодня стало известно, что за золотые олимпийские медали российские спортсмены получат по 4 млн рублей. Серебряным призерам Игр власти выделят по 2,5 млн рублей, за бронзу - по 1,7 млн.