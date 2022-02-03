Как Олимпийские игры превращаются в «политические игрища»

Некоторые страны политизируют Олимпийские игры «в угоду своим амбициям», что подрывает спортивный дух. Коллективные наказания за правонарушения отдельных спортсменов недопустимы. Такое мнение Владимир Путин высказал в статье, написанной для информационного агентства «Синьхуа». Российский лидер будет присутствовать на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля. «Вечерняя Москва» вспомнила яркие примеры вмешательства политики в процесс проведения Олимпийских игр и пообщалась с экспертами на эту тему.

Фото: vk/olympic_russia vk/olympic_russia

Подготовка к нынешней Олимпиаде сопровождалась серьезным скандалом из-за доклада о притеснении уйгуров китайскими властями.Правозащитники настаивали на том, чтобы отобрать у Китая право на проведение Олимпиады, однако Международный олимпийский комитет подчеркнул, что политика не должна затрагивать спорт. При этом ряд стран объявили Играм дипломатический бойкот.

Видео дня

Что касается России, то из-за санкций, которые до сих пор действуют в отношении наших спортсменов, сборная РФ в этот раз снова не сможет участвовать под национальным флагом: вместо него будет использоваться флаг Олимпийского комитета России (ОКР). А во время награждения российских спортсменов гимн России заменят на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Спорт и политика: как все начиналось

Зачинателем традиции проведения современных Олимпийских игр стал французский общественный деятель Пьер де Кубертен. Он активно выступал против политизации спортивных соревнований. В каком-то смысле этот человек был провидцем, считает олимпийская чемпионка, конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Пьер-де Кубертен, который вернул миру современные Олимпийские игры, очень боялся их политизации и коммерциализации. Он говорил, что это уничтожит Олимпийские игры. Эти аспекты не имеют ничего общего со здоровой спортивной конкуренцией и искажают олимпийский дух. Произошло именно то, чего боялся Кубертен. Он боялся, что все это вызовет политические игры — даже игрища. В этом плане он был провидцем, — поделилась Журова.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что о необходимости отсутствия связи между спортом и политикой сказано в Олимпийской хартии. Тем не менее Игры часто используются «для выяснения отношений» между странами, отметила она.

Теракт на Играх в Мюнхене: первое серьезное вмешательство

Малозначимые политические конфликты сопутствовали проведению Олимпийских игр с начала XX века. Одним из самых серьезных эпизодов вмешательства стал теракт на Играх в Мюнхене. Летняя Олимпиада 1972 года запомнилась нападением террористов на Олимпийскую деревню. Захват осуществили члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь». Считается, что поводом для теракта послужил отказ МОК приглашать к участию в Играх палестинскую молодежную федерацию. Число жертв составило 17.

Массовые бойкоты на Олимпийских играх

История массовых бойкотов в рамках проведения Олимпийских игр начинается с 1976 года. Тогда 28 африканских государств отказались от участия в играх в Монреале из-за разногласий со сборной Новой Зеландии.

Самый масштабный бойкот в истории проведения Олимпийских игр случился в СССР в 1980 году. 64 страны выступили против проведения соревнований в Москве. Игры бойкотировали многие государства капиталистического лагеря, в том числе США. В такой форме выражался протест против ввода советских войск в Афганистан.

В 1984 году СССР организовал ответный бойкот. Советские спортсмены не приняли участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Обе державы проводили альтернативные Олимпийские игры.

В дальнейшем Игры также не оставались в стороне от политических протестов. Так, КНДР бойкотировала летнюю Олимпиаду 1988 года в Сеуле из-за разногласий на фоне итогов Корейской войны. А в 1992 году МОК отстранил Югославию от участия в Играх в Барселоне под своим флагом. Причиной стало введение санкций ООН против государства.

Допинговые скандалы

Дисквалификация канадского бегуна Бена Джонсона считается первым масштабным допинговым скандалом. По завершении Олимпиады в Сеуле в 1988 году спортсмен был обвинен в употреблении допинга и лишен медали.

Россию чаще других стран обвиняют в систематических допинговых нарушениях. В 2015 году ВАДА провело расследование о неэффективности российской антидопинговой программы. Основываясь на этих данных, организация призвала изъять аккредитацию у российской национальной антидопинговой организации и отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях. Такие действия привели к международному скандалу.

Проблема допинговых обвинений России не решена до сих пор. Так, на летней Олимпиаде в Токио-2020 отечественным спортсменам пришлось выступать под флагом Олимпийского комитета.

Олимпиада в Пекине

Проведению зимней Олимпиады в Пекине-2022 сопутствует дипломатический конфликт. От присутствия на Играх отказались официальные лица США, Австралии, Великобритании, Дании, Бельгии, Литвы, Японии, Косова и Канады. Такие действия объясняются обвинением Китая в нарушении прав мусульман в лагерях перевоспитания. В то же время спортсмены — представители перечисленных государств не отказываются от участия в Олимпиаде.

По словам депутата Светланы Журовой, МОК не обязан помогать странам в решении дипломатических конфликтов. Зона ответственности комитета — права спортсменов.

— Когда Америка призвала к олимпийскому бойкоту в Пекине, МОК не предпринял ничего и разрешил им решать все самостоятельно. Не приезжать на Игры — выбор страны. Для МОК это не считается политическим вмешательством. Вот если бы спортсменам запретили приехать — это уже другой вопрос. Тут МОК уже может вмешаться. Он должен быть против конфликтов, которые касаются спортсменов. А действия президентов и политиков тут ни при чем, — отметила собеседница «ВМ».

«Абсурд» и «чистая политика»: влияние политического вмешательства на спортсменов

По мнению олимпийской чемпионки, конькобежки, депутата Госдумы Светланы Журовой, политизированность Игр подрывает дух спортсменов.

— Почему спорт не должен быть связан с политикой? Потому что политика добавляет ненужных эмоций спортсменам и обостряет худшие человеческие качества. Спортсмены начинают оскорблять других спортсменов только потому, что те из других стран. Более того, если спортсмен повел себя как-то «не так», он может стать предметом негативного обсуждения по возвращении домой, — заметила Журова.

Собеседница «ВМ» добавила: политические игры на Олимпиаде ставят спортсменов перед тяжелым выбором и разжигают разногласия между командами разных стран.

— Самое грустное, что спортсмены оказываются заложниками этой ситуации. Их ставят перед выбором, который они не хотят делать. Зачастую, когда спортсмены не поддерживают позицию какой-то определенной стороны, их начинают считать негуманными. Например, запрет украинским спортсменам говорить на русском и фотографироваться с членами российской команды — это абсурд, это чистая политика. Наши спортсмены сопереживают украинским, — высказалась она.

Мнение Журовой разделяет и олимпийский чемпион, биатлонист, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

— Я тоже считаю, что спорт должен быть вне политики. В последнее время политика слишком часто выходит на спортивную арену. Она оказывает серьезное влияние на спортсменов. Думаю, нужно сделать все возможное, чтобы это влияние было минимизировано, — заявил он.

Какой есть выход?

Меры по сдерживанию вмешательства политики в Олимпийские игры должны принимать спортивные организации, считают депутаты Госдумы, опрошенные «ВМ».

— Думаю, повлиять на это можно через Олимпийский комитет и наши общественные организации, а также через лидеров спортивных федераций. По мере возможности нужно больше говорить об этом, — заметил Сергей Чепиков.

С ним согласилась и Светлана Журова. По ее мнению, меры пресечения должен принимать в первую очередь МОК.

— МОК должен принимать какие-то меры. Если этого не произойдет, он останется элементом манипуляции. Возможно, он им уже отчасти является. Эта организация действительно может повлиять на ситуацию. Яркий пример: на Олимпиаде 2008 года в Пекине грузинских спортсменов обязали возвращаться домой как военнообязанных. Но страны не должны позволять себе таких массовых отъездов с Игр: на этот случай у МОК есть правило — команду могут дисквалифицировать на восемь лет. Грузии тогда хватило здравого смысла остаться: их спортсмены завоевали свои медали, — пояснила Журова.