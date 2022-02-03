Куда пропал олимпийский чемпион Сочи Виктор Ан

Триумфатор Олимпиады-2014 работает со сборной Китая, и ему платят огромные деньги.

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Шорт-трекист Виктор Ан подарил российским болельщикам массу положительных эмоций на Олимпиаде-2014 в Сочи. Корейский чемпион, перебравшийся в стан сборной России, на Играх завоевал сразу три золотые медали. Это был просто поразительный результат!

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После триумфа обласканный Виктор Ан хотел остаться в нашей стране и тренировать детей. Однако в итоге всё-таки не выдержал, уехал и исчез из российского информационного поля.

Так где же сейчас российско-корейский герой Олимпиады в Сочи?

Герой Олимпиады в Сочи

До 2011 года, ещё под именем Ан Хен Су, Виктор Ан выступал за сборную Кореи и выиграл три олимпийских золота. Но перед Играми-2010 в Ванкувере у спортсмена возник конфликт с национальной федерацией, и Игры в Канаде ему пришлось пропустить. После этого Ан переехал в Россию, где получил гражданство и начал подготовку к Олимпийским играм в Сочи.

На Олимпиаде-2014 Виктор Ан выиграл первое для России золото в шорт-треке, да не одно, а сразу три! Вдобавок новоиспечённый россиянин завоевал одну бронзу. Ан фактически вывел российский шорт-трек на новый уровень, и во многом благодаря его стараниям в нашей стране появилось сразу несколько спортсменов, способных бороться за медали на самом высоком уровне.

Ан планировал поехать и на Олимпиаду-2018, но из-за допинговых скандалов не смог выступить в Пхёнчхане. В сентябре 2018 года 32-летний Виктор Ан заявил о завершении спортивной карьеры. После этого он принял решение покинуть Россию. За годы, проведённые в нашей стране, Ан успел выучить русский язык, получил квартиру в элитном районе Санкт-Петербурга и дом в Подмосковье, однако всё это не удержало его в России. Известно, что в 2019 году он выставил квартиру на продажу за 12 миллионов и практически бесследно исчез.

Завершение спортивной карьеры

По одной из версий Виктора Ан решил уехать из России по семейным обстоятельствам. Его жена хотела, чтоб их дочь получала образование в Корее.

Любопытно, что через год после отъезда Виктор Ан заявил о своём желании выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную России. Всё-таки из-за несправедливого недопуска к Олимпиаде в Пхёнчхане своё последнее слово в спорте Ан ещё не сказал.

В сезоне-2019/2020 Виктор выступал на этапах Кубка мира в составе российской команды и даже выиграл несколько медалей, но из-за пандемии коронавируса соревнования приостановили, и в 2020 году Ан вновь объявил, что заканчивает карьеру. Главная причина – многочисленные травмы, которые уже не позволяли чемпиону выступать на самом высоком уровне.

Тренер национальной сборной Китая

Ещё до возвращения в Россию в 2019 году Виктор Ан рассказывал о приглашении стать тренером национальной сборной, которое он получил от Китая. Сам спортсмен пояснял, что китайцы предлагали «невообразимую для шорт-трека сумму», однако Ан отказался, так как на тот момент планировал продолжить карьеру в качестве спортсмена.

Но в 2020-м Виктор Ан всё-таки принял предложение от Китая и уехал готовить команду к домашней Олимпиаде — 2022 в Пекине. По информации некоторых источников, в Китае Ан зарабатывает € 300 тыс. в год. В России такие условия бывшему спортсмену предложить не могли.

На Олимпиаду-2022 Виктор Ан всё-таки поехал, но в статусе тренера национальной сборной. Сейчас он в Пекине, где готовит китайскую команду к первым олимпийским стартам.