"Это не очень интересно": Роднина о соревнованиях по фигурному катанию

"Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде, только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль, - сказала Роднина. - Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне".