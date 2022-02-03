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Олимпиада-2022
1 час назад

Роднина считает командные соревнования по фигурному катанию неинтересными

Командные соревнования по фигурному катанию представляют интерес только с той точки зрения, что являются шансом российской сборной на еще одну медаль Олимпийских игр. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

"Это не очень интересно": Роднина о соревнованиях по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь с четверга на пятницу в Пекине стартует олимпийский командный турнир. В короткой программе в соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в мужском одиночном катании выступит Марк Кондратюк, ритм-танец покажут Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Я не до конца понимаю командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде, только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль, - сказала Роднина. - Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне".

Командный олимпийский турнир пройдет с 4 по 7 февраля.

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