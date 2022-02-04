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Олимпиада-2022
1 час назад

Ким Чен Ын высказался об Олимпиаде в Пекине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление с началом Олимпийских игр, в котором назвал Олимпиаду в Пекине «великой победой социалистического Китая». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын высказался об Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Успешное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине вопреки всемирному кризису здравоохранения и беспрецедентно тяжелым обстоятельствам является еще одной великой победой, одержанной социалистическим Китаем», — высказался лидер КНДР.

Ким Чен Ын также заверил Си Цзиньпина в неуклонном содействии развитию отношений между двумя странами в будущем.

В начале января КНДР заявила о том, что не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса. При этом Пхеньян пообещал полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению Игр.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Церемония открытия Олимпиады начнется в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по московскому времени. Перед этим у главы государства назначена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В состав делегации президента войдут 10 человек вместо обычных 25, поскольку китайская сторона попросила сократить ее численность из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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