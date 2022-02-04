Спортсменка из РФ пожаловалась на голод на Олимпиаде

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости… За день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — рассказала Васнецова.