«Это же русская девушка, так что все в порядке»

Иностранцы обвиняют Закари Донохью в домогательствах. И уверяют: будь Вика американкой, в США уже давно бы подняли скандал.

Фото: JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES / КАДР ТРАНСЛЯЦИИ JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES / КАДР ТРАНСЛЯЦИИ

Олимпиада в Пекине для Синициной и Кацалапова началась с неприятного инцидента. Наши фигуристы столкнулись с американцами Хаббелл и Донохью на разминке, что вывело их из себя. Соперники из США не уступили Вике с Никитой дорогу, а Закари и вовсе задел девушку. Вопрос о том, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, обсуждается до сих пор. Иностранцы развели очень бурную дискуссию на эту тему в «Твиттере».

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Одни осуждают поведение Донохью и обвиняют его в домогательствах. Другие же уверены, что американец поступил благородно, коснувшись девушки и не дав ей упасть. Так кто же из них прав?

«Все бы плакали, если бы русский мужчина сделал это с американкой»

Инцидент с Синициной/Кацалаповым и Хаббелл/Донохью на разминке перед ритм-танцем вызвал огромный ажиотаж в сети. Болельщики разбирают ситуацию буквально покадрово и пытаются вычислить, кто же виноват в этой ситуации. Удивительно, но большинство иностранцев находится на стороне Вики и Никиты. На одном из кадров видно, как Закари задевает нашу фигуристку за ягодицы, что за рубежом посчитали домогательством. Болельщики жёстко осудили поведение Донохью и удивились, почему же этот инцидент до сих пор не предался огласке. По их мнению, будь Вика американкой, а Закари русским, то в США уже давно бы поднялся скандал. — Он поиздевался над ней намеренно. Вы бы все плакали, если бы русский мужчина сделал это с американкой. — Мы все будем просто игнорировать то, как этот американец врезался прямо в русскую пару и нарочно прикоснулся к попе девушки? Как будто просто протянул руку и всё такое. Это вообще нормально? Если поменять роли местами, и парень оказался бы русским, а девушка американкой, СМИ были бы в огне. В этом поведении нет ничего крутого и гангстерского. Об этом нужно кричать.

— Хотелось бы услышать комментарии о том, что парень коснулся попы девушки. Но подождите… это же русская девушка, так что всё в порядке. Это гангстерский момент, никаких домогательств. Американское лицемерие.

— Извините, но это американцы их побеспокоили. Российские фигуристы сейчас лучшие в мире. Так что неудивительно, что американские фигуристы пытаются жульничать, потому что они знают, что не могут победить их честно. И это я даже не говорю о домогательствах со стороны Закари Донохью!

— Это совсем не гангстерский поступок и не олимпийский. Это домогательство, и это было сделано намеренно.

«Донохью протянул руку, чтобы удержать её»

Тем не менее не все посчитали американскую пару виноватой в столкновении. Некоторые иностранные зрители сочли, что вся эта ситуация — не что иное, как нелепая случайность. И Донохью, по их мнению, ещё и благородно поступил, коснувшись Синициной и не дав ей упасть. Мнения кардинально разделились.

— Пересмотрите снова. Это было бы большим делом, если бы американец случайно задел фигуристку. Но тут он очень близко, но не касается её.

— Для меня это выглядит, будто он понял, что они собираются столкнуться друг с другом, и протянул руку, чтобы удержать её или их обоих от полного столкновения/падения.

— Он не касался её попы, если внимательно посмотреть, видно, что его рука отодвинулась от российской фигуристки.

— Столкновения довольно распространены. Он просто прикоснулся к ней, чтобы дать понять, что они здесь, и не напугал её и, возможно, не стал причиной падения. И это вы называете домогательством?

— Никите стоило её немного втянуть. Он видел, что Хаббелл и Донохью были рядом.

Было прикосновение Донохью к Синициной намеренным или нет, мы, наверное, никогда не узнаем. Но ситуация неприятная. С нашими фигуристами поступили некрасиво и даже не извинились. Хочется верить, что Вика с Никитой уже остыли после этой ситуации и трансформировали все эмоции в спортивную злость. Лучший ответ, который они могут дать американцам — превзойти их на льду.