Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике российскую биатлонистку Валерию Васнецову, пожаловавшуюся на еду, которую дают спортсменам на Олимпиаде, передает Sport24.
"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался. Она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе", - заявил Тихонов.
Напомним, Васнецова находится в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что Васнецова коронавирус переносит бессимптомно. Васнецову заменит в Пекине Евгения Буртасова, она прилетела в Пекин утром 3 февраля.
Олимпийские соревнования по биатлону стартуют 5 февраля — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.