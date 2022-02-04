Украинская спортсменка отказалась дружить с россиянами на ОИ

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая примет участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, рассказала о своем отношении к спортсменам из России. Об этом сообщает CNN.

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«Мы не друзья с российскими спортсменами. Из-за того, что их страна хочет нарушить нашу целостность, мы не можем легко идти на контакт с ними», — заявила Гунько.

Напомним, Министерство спорта и молодежи Украины ранее запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпиаде в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Ранее после завершения соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с призовыми местами, обнялись и попозировали для фото. Однако после этого украинскую спортсменку затравили на родине.