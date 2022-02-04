LIVE: Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине открываются зимние Олимпийские игры-2022. Церемония проходит на Национальном стадионе Пекина, известном как «Птичье гнездо».

По традиции шоу будет представлять культуру страны-хозяйки Олимпиады. Соревнования в Пекине будут проходить при строгом соблюдении ограничений по COVID-19 для обеспечения безопасности участников и зрителей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут участвовать в Играх под национальным флагом и использовать гимн РФ.

В Пекине российская сборная выступит как команда Олимпийского комитета России. На экипировке будет использоваться аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна в честь побед российских спортсменов будет играть первый концерт Чайковского.