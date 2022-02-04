Спортсменам на открытии Олимпиады предложили горы еды. Видео

Перед началом церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине участникам мероприятия предложили угощения. Горы еды сняли на видео российские спортсмены. Соответствующую запись публикует издание «РИА Новости» в своем официальном Telegram-канале.

Соревнования зимней Олимпиады продлятся с 4 по 20 февраля в Китае. Игры будут проходить при усиленных мерах санитарной безопасности.