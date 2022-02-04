В Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина и продлилась около 2 часов. В ней приняли участие около 3 тысяч артистов и спортсменов. Об этом сообщает Lenta.ru.
1/22 Талисман Олимпиады-2022 панда Бин Дунь Дунь и артисты перед началом церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
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2/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 3/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
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5/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 6/22 Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 7/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
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8/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 9/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 10/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
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11/22 Торжественный подъем флага КНР во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 12/22 Церемония открытия Олимпиады в Пекине на Национальном стадионе "Птичье гнездо" 13/22 Олимпийская команда Белоруссии во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
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14/22 Олимпийская команда Украины во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо" 15/22 Олимпийская команда Канады во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо" 16/22 Олимпийская команда Японии во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
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17/22 Олимпийская команда Франции во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо" 18/22 Олимпийская команда Греции во время парада атлетов на Национальном стадионе "Птичье гнездо" 19/22 Знаменосцы команды ОКР хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
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20/22 Олимпийская команда Китая во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо" 21/22 Олимпийская команда США во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо" 22/22 Торжественный салют во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Знаменосцами команды Олимпийского комитета России стали конькобежка
Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Всего в параде спортсменов приняли участие представители 95 стран. Сборная России на Играх в Пекине будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались еще в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.