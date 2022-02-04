В Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина и продлилась около 2 часов. В ней приняли участие около 3 тысяч артистов и спортсменов. Об этом сообщает Lenta.ru.