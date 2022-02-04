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Олимпиада-2022
1 час назад

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине прошла церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Церемония стартовала в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина и продлилась около 2 часов. В ней приняли участие около 3 тысяч артистов и спортсменов. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/22 Талисман Олимпиады-2022 панда Бин Дунь Дунь и артисты перед началом церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
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2/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
3/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
4/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
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5/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
6/22 Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: Reuters
7/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
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8/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
9/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
10/22 Выступление артистов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
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11/22 Торжественный подъем флага КНР во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: globallookpress.com
12/22 Церемония открытия Олимпиады в Пекине на Национальном стадионе "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
13/22 Олимпийская команда Белоруссии во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
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14/22 Олимпийская команда Украины во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
15/22 Олимпийская команда Канады во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
16/22 Олимпийская команда Японии во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
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17/22 Олимпийская команда Франции во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
18/22 Олимпийская команда Греции во время парада атлетов на Национальном стадионе "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
19/22 Знаменосцы команды ОКР хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
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20/22 Олимпийская команда Китая во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
21/22 Олимпийская команда США во время парада атлетов на церемонии открытия на Национального стадиона "Птичье гнездо"
Фото: ТАСС
22/22 Торжественный салют во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: Reuters

Знаменосцами команды Олимпийского комитета России стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Всего в параде спортсменов приняли участие представители 95 стран.

Сборная России на Играх в Пекине будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались еще в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.

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