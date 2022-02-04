В Пекине официально открыли зимние Олимпийские игры-2022

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Marko Djurica / Reuters Marko Djurica / Reuters

После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.