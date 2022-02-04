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Олимпиада-2022
1 час назад

Решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде поразило европейцев

Обозреватель телеканала Euronews поразился рекомендации украинским олимпийцам не общаться с российскими спортсменами и не использовать русский язык во время общения с прессой на Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости.

Решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде поразило европейцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство спорта посоветовало спортсменам не стоять рядом с россиянами, а также не давать интервью на русском языке. Это удивительно!" — сказал спортивный обозреватель телеканала, когда сборная Украины проходила перед камерами на церемонии открытия. На его слова обратил внимание украинский новостной портал "Страна".

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Минспорта Украины в свою очередь посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Кроме того, им запретили позировать с россиянами для совместных фото, пишет "Лента.ру".

Ранее на Украине разгорелся скандал после того, как украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио. Магучих на родине подвергли критике.

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