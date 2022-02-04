Губерниев раскритиковал организаторов Олимпиады-2022

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
«Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».
Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала форму российских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады.