Губерниев раскритиковал организаторов Олимпиады-2022

«Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».