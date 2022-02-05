Путин возглавил список самых упоминаемых персон из-за Олимпиады

Российский президент возглавил список самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа из-за Олимпиады в Пекине. Рейтинг был составлен РИА Новости совместно с Brand Analytics. Путин получил более 8 тысяч упоминаний. В список также попали китайский лидер Си Цзиньпин и гонконгский актёр Джеки Чан.

Фото: Chen Jianli/Global Look Press Chen Jianli/Global Look Press

Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений, — сообщило РИА Новости.

На втором месте в списке оказался телекомментатор Дмитрий Губерниев, рассказавший о деталях обстановки до старта открытия Олимпиады. Также известно, что российский лидер занял пятое место в рейтинге англоязычных соцмедиа.