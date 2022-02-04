Российские фигуристы вступили в борьбу за олимпийское золото

Пристальное внимание российских спортивных болельщиков на Олимпийских играх в пятницу было приковано к фигурному катанию. 4 февраля в Столичном дворце спорта в центре Пекина стартовал командный олимпийский турнир, в котором участвуют сильнейшие спортсмены из 10 стран.

Фото: ТАСС ТАСС

Командный турнир был впервые включен в олимпийскую программу в 2014 году в Сочи. Тогда российская сборная завоевала золото, спустя четыре года на Олимпиаде в Пхёнчхане россияне стали серебряными призерами, первое место заняли канадцы.

Видео дня

В пятницу команды соревновались в трех видах из восьми, включенных в программу. Были представлены короткие программы у одиночников и спортивных пар, танцевальные дуэты выступили с ритм-танцем.

Короткую программу у одиночников представил россиянин Марк Кондратюк, для чемпиона Европы 2022 года Олимпиада в Пекине стала первой в карьере. По итогам выступления Кондратюк занял третье место, уступив американцу Натану Чену и японцу Сёме Уно. В соревновании танцевальных дуэтов Россию представили чемпионы мира 2021 года и двукратные чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацапалов, они стали вторыми, на первом месте были американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе соревнований спортивных пар также заняли второе место, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну. После первого дня командного турнира сборная России идет на второй строчке (26 очков) после американцев (28), третье место занимают китайцы (21). Соревнования продолжатся 6 февраля короткой программой у одиночниц и произвольной у мужчин. Награды в командном турнире будут разыграны 7 февраля.

Первая победа в женском хоккее

Первую победу одержала в пятницу на Олимпиаде в Пекине женская сборная России по хоккею. Со счетом 5:2 российские спортсменки обыграли команду Швейцарии, для которой это уже второе поражение на Играх после разгрома от канадских соперниц со счетом 1:12.

Хет-трик в матче оформила форвард Полина Болгарева, забросившая шайбы на 18-й, 38-й и 42-й минутах. Также отличились Екатерина Добродеева, открывшая счет на 6-й минуте, и Анна Шибанова (31). У швейцарок отличились Лара Штальдер (18) и Алина Мюллер (27).

Россиянки одержали победу в непростых условиях - ранее в команде было выявлено шесть случаев коронавируса, из-за карантина сборная не провела в Пекине ни одного товарищеского матча, а к тренировкам вернулась только за день до встречи со сборной Швейцарии.

По словам главного тренера женской сборной России Евгения Бобарико, команда провела неплохой матч. Учитывая отсутствие игровой практики перед олимпийскими соревнованиями, тренерский штаб решил распределить нагрузку между игроками дозированно. Бобарико также отметил, что российские хоккеистки все же допускали ошибки в ходе матча, и пообещал их исправить.

На олимпийском турнире женская сборная России выступает в группе А вместе с командами Швейцарии, США, Канады и Финляндии. Россиянки с тремя очками делят второе место в группе с олимпийскими чемпионками 2018 года американками, лидируют чемпионки мира 2021 года канадки. С фаворитами турнира россиянки встретятся 5 и 7 февраля соответственно.