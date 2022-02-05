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Олимпиада-2022
28 минут назад

Российские биатлонисты завоевали «бронзу» на Олимпиаде

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медаль в смешанной эстафете. Об этом сообщает «Чемпионат.com»

Российские биатлонисты завоевали «бронзу» на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Третье место заняли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победителем гонки стала команда Норвегии, которую представляли Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо. Серебрянные медали достались французам Анаис Шевалье-Буше, Жюлии Симон, Эмильену Жаклен, Кентену Фийон-Майе

Ранее лыжница Наталья Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне, которая стала первой в копилке сборной России.

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