Российские биатлонисты завоевали «бронзу» на Олимпиаде

Российские биатлонисты завоевали бронзовые медаль в смешанной эстафете. Об этом сообщает «Чемпионат.com»
Третье место заняли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Победителем гонки стала команда Норвегии, которую представляли Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо. Серебрянные медали достались французам Анаис Шевалье-Буше, Жюлии Симон, Эмильену Жаклен, Кентену Фийон-Майе
Ранее лыжница Наталья Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне, которая стала первой в копилке сборной России.