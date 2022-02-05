Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали на ОИ

Сборные России и США по шорт-треку были дисквалифицированы в полуфинальном забеге смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Причиной стало нарушение правил забегов. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Из-за дисквалификации российские спортсмены не смогут выступить даже в финале B, где будут разыграны 5-8 места.

Ошибкой российских и американских олимпийцев воспользовались китайцы. Они вышли в финал, хотя ранее показали только четвертый результат. Вторым финалистом стала сборная Венгрии.