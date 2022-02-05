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Олимпиада-2022
1 час назад

Российская конькобежка выразила недовольство по поводу льда на ОИ

Конькобежка сборной России Наталья Воронина заявила, что лед на конькобежном стадионе во время Олимпийских игр в Пекине ей не понравился.

Российская конькобежка Наталья Воронина, завоевавшая бронзу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тут каждый день лед разный, и не могу сказать, что он хотя бы раз мне понравился. Я льдом недовольна, он мне здесь не нравится. Бывает и намного хуже, но я не в восторге. Но и состояние у меня, возможно, не то, потому что сезон для меня, к сожалению, не очень складывается. Я по-прежнему очень сильно мандражирую, а этот забег как раз дал мне размяться не только физически, но и психологически, быть поспокойнее перед «пятеркой», — передает слова Ворониной «Чемпионат».

Сегодня Воронина выступила на дистанции 3000 м и заняла 11-е место. Лучшей из россиянок стала Евгения Лаленкова, которая завершила выступление на десятой позиции. Победительницей стала представительница Нидерландов Ирене Схаутен.

Следующий забег у женщин состоится 7 февраля. Им предстоит выйти на дистанцию 1500 м.

На прошлой Олимпиаде Воронина стала обладателем бронзовой медали на дистанции 5000 м.

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