«Тут каждый день лед разный, и не могу сказать, что он хотя бы раз мне понравился. Я льдом недовольна, он мне здесь не нравится. Бывает и намного хуже, но я не в восторге. Но и состояние у меня, возможно, не то, потому что сезон для меня, к сожалению, не очень складывается. Я по-прежнему очень сильно мандражирую, а этот забег как раз дал мне размяться не только физически, но и психологически, быть поспокойнее перед «пятеркой», — передает слова Ворониной «Чемпионат».