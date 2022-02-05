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Олимпиада-2022
2 часа назад

Хоккеист сборной России рассказал, в каких условиях живут спортсмены на ОИ

Знаменосец сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине и капитан национальной хоккейной команды Вадим Шипачев высказался об условиях проживания спортсменов в олимпийской деревне.

Шипачев рассказал, в каких условиях живут спортсмены на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Условия нормальные. Единственное — нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придется на планшетах. Не раздражают ли маски, которые приходится постоянно носить? Да, такая же проблема. Перед церемонией и на ней пришлось долго быть в масках, уши действительно заболели. Но что поделать — по-другому никак. На стадионе мы постоянно в масках, снимаем их только перед выходом на лед на скамейке», — цитирует Шипачева Sport24.

Шипачев выступает за московское «Динамо» и является вторым бомбардиром за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. Тогда в финале россияне оказались сильнее сборной Германии.

На этих Играх соперниками сборной России на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира будут Дания, Чехия и Швейцария.

Первый матч россияне проведут 9 февраля против сборной Швейцарии. Матч начнется в 11.40 по московскому времени.

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