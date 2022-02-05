Шипачев рассказал, в каких условиях живут спортсмены на ОИ

«Условия нормальные. Единственное — нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придется на планшетах. Не раздражают ли маски, которые приходится постоянно носить? Да, такая же проблема. Перед церемонией и на ней пришлось долго быть в масках, уши действительно заболели. Но что поделать — по-другому никак. На стадионе мы постоянно в масках, снимаем их только перед выходом на лед на скамейке», — цитирует Шипачева Sport24.