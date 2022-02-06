Подведены итоги первого дня Олимпиады в Пекине

Сборная России заняла восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине после первого дня соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

5 февраля российские спортсмены завоевали две медали. Лыжница Наталья Непряева по результатам соревнований в скиатлоне принесла первую серебряную медаль в копилку национальной команды. Также бронзу получили отечественные биатлонисты, выступавшие в смешанной эстафете.