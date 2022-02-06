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Олимпиада-2022
58 минут назад

Украинский фигурист обвинил российских журналистов в хайпе

Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко прокомментировал свое решение не общаться с российскими журналистами на русском языке.

Украинский фигурист обвинил российских журналистов в хайпе
Фото: ТАССТАСС

«Вы написали, что «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство... На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть», — передает слова Шмуратко РИА «Новости».

Напомним, 31 января Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов исключительно на английском языке.

"Это мерзость": Ягудин о поведении украинских фигуристов

Перед Олимпиадой в Пекине Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не находиться рядом с атлетами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Сегодня украинцы после выступления россиянки Камилы Валиевой в командном турнире не присоединились к всеобщим овациями. Украинцы не пробились в произвольную программу в рамках этого турнира.

Ранее Илья Авербух заявил, что ему жалко украинских спортсменов.

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