Украинский фигурист обвинил российских журналистов в хайпе

«Вы написали, что «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство... На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть», — передает слова Шмуратко РИА «Новости».