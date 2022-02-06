Россия вышла на первое место в командном турнире ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, на счету российской фигуристки 90,18 баллов. На втором месте расположилась японка Вакаба Хигучи (74,73 балла), третье заняла канадка Мадлен Скизас (69,60).
По итогам коротких программ в четырех видах сборная команда России набрала 36 очков и расположилась на верхней строчке командного турнира. Фигуристы США отстают от сборной РФ всего на два балла. На третьем месте команда Японии (29 очков), следом идут сборные Канады (24) и Китая (22). Команды Италии, Грузии, Германии, Чехии и Украины не принимают участие в произвольных программах.
В воскресенье состоятся произвольные программы в мужском одиночном катании. Затем пройдут произвольные программы танцоров, спортивных пар и одиночниц. За первое место в каждом виде команде присуждаются 10 очков, за пятое — 6.
В Пекине 4 января прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Соревнования продлятся до 20 февраля. Российские атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Государственный гимн РФ и триколор запрещены.