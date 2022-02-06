Россия вышла на первое место в командном турнире ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

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Как сообщает агентство, на счету российской фигуристки 90,18 баллов. На втором месте расположилась японка Вакаба Хигучи (74,73 балла), третье заняла канадка Мадлен Скизас (69,60).

По итогам коротких программ в четырех видах сборная команда России набрала 36 очков и расположилась на верхней строчке командного турнира. Фигуристы США отстают от сборной РФ всего на два балла. На третьем месте команда Японии (29 очков), следом идут сборные Канады (24) и Китая (22). Команды Италии, Грузии, Германии, Чехии и Украины не принимают участие в произвольных программах.

В воскресенье состоятся произвольные программы в мужском одиночном катании. Затем пройдут произвольные программы танцоров, спортивных пар и одиночниц. За первое место в каждом виде команде присуждаются 10 очков, за пятое — 6.