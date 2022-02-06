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Олимпиада-2022
1 час назад

Ягудин показал, как проводит время между состязаниями на Олимпиаде

Алексей Ягудин трудится на зимних Олимпийских играх спортивным комментатором. Но знаменитый фигурист не был бы самим собой, если бы не нашел повода поднять своим поклонникам настроение.

Ягудин показал, как проводит время между состязаниями на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей в инстаграме выложил видеоролик, в котором показал, как он проводит свободное от работы время. Ролик сделан в виде коротенького репортажа из бассейна. Спортсмен сидит на бортике, болтает ногами в воде и фоном за кадром звучит монолог попугая Кеши из известного мультфильма:

«Да, это я. Ну, хорошо живу: купаюсь в бассейне, пью джюс, оранжад... Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер…»

Подписчики оценили позитивное «кино».

«Наш талантливый, позитивный Алексей Ягудин, спасибо за комментирование, за позитив, чувство юмора! Жгите, Алексей, жгите! Наш золотой! Лучший!», «Сплошной позитивчик».

Ранее СМИ писали, что человек знаменитый и солидный, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, ведущий телепроекта "Ледниковый период" российский фигурист Алексей Ягудин пустился в пляс прямо у стоек регистрации в аэропорту.

Судя по фотографиям в инстаграме, прекрасное настроение было в тот день у спортсмена с самого утра.

Он устраивал розыгрыши за завтраком, а потом опубликовал снимок – он с супругой и двумя дочками у информационного табло в международном аэропорту Шереметьево

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