Лыжник Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде-2022

Лыжник Александр Большунов одержал победу в соревновании по скиатлону и принес сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Благодаря успеху Большунова и Спицова Россия поднялась в общекомандном медальном зачете на второе место с четырьмя наградами — одно золото, два серебра и одна бронза. Первое место занимает Норвегия, у которой две медали высшей пробы.