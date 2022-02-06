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Олимпиада-2022
35 минут назад

Лыжник Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде-2022

Лыжник Александр Большунов одержал победу в соревновании по скиатлону и принес сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Лыжник Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде-2022
Фото: ReutersReuters

В дисциплине 15 км + 15 км Большунов показал результат 1:16.09,8.

«Серебро» также досталось россиянину —второе место занял Денис Спицов (1.11,0). Бронзовую медаль выиграл Ийво Нисканен (2.00,2).

Благодаря успеху Большунова и Спицова Россия поднялась в общекомандном медальном зачете на второе место с четырьмя наградами — одно золото, два серебра и одна бронза. Первое место занимает Норвегия, у которой две медали высшей пробы.

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