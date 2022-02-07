Тема всплыла в прессе сразу после первого золота России на ОИ-2022.
Казалось, ничто не омрачит победу лыжника Александра Большунова в мужском скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Действующий победитель Кубка мира финишировал в одиночестве, и его отрыв от ближайшего преследователя составил больше минуты. Норвежские спортсмены полностью провалили гонку — никто из них не попал в тройку призёров, а Йоханнес Клебо проиграл Большунову больше девяти минут. И всё бы хорошо для России, но после гонки в норвежской прессе снова всплыла тема, связанная с допингом. Там буквально бесятся от того, что российские спортсмены отобрали победу у Норвегии.
Обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт отдал должное лидеру мужской лыжной сборной России, но при этом подчеркнул, что эта Олимпиада должна была пройти без российских спортсменов.
«И Большунов, и его партнёр по команде Спицов показали очень редкую демонстрацию превосходства на китайском искусственном снегу во время мужского скиатлона. Естественно, мы, норвежцы, в такие дни испытываем очевидное разочарование. Впрочем, уровень конкуренции вырос, нашего превосходства не было и в помине. Большунов был настолько великолепен, что праздновал успех и получал аплодисменты на протяжении последнего километра. На финише одетый в красный комбинезон спортсмен размахивал большим флагом.
Это был не флаг России, а флаг олимпийского комитета страны. Белый, с пятью олимпийскими кольцами, над которыми располагаются три полоски белого, синего и красного цветов. Это сбивает с толку — и это должно сбивать с толку. Ведь Россия не может быть самой собой на Олимпийских играх. Именно поэтому организаторы, россияне и Международный олимпийский комитет максимально плотно работают над пределом дозволенного. Всё, что сейчас происходит — лёгкая пародия на приговор, над которым постоянно смеются. Конечно, можно улыбаться, хотя, на самом деле, спортсменов из России не должно быть на Олимпиаде.
До сих пор тяжело принять ту некомпетентность, с которой международные спортивные институты приняли решения в отношении России. Всё это было после грандиозного допингового скандала, связанного с Олимпиадой в Сочи. Кульминацией всего стал довольно непонятный вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в 2020 году, который привёл к уменьшению срока наказания. Вердикт в отношении России — клякса в истории спорта. МОК делает всё возможное, чтобы потушить пожар. В конце 2020-го срок санкций сократили до двух лет. Российские спортсмены выступают без флага, его нельзя использовать ни в каком контексте. Но единственное серьёзное наказание — запрет на использование необычайно красивого государственного гимна России на церемонии награждения.
На Олимпиаде-2018 русские называли себя олимпийскими атлетами из России, теперь они именуют себя сборной Олимпийского комитета России. Буквенная конструкция стала чистой воды провокацией. Приговор не имеет реального значения. Именно на это и рассчитывал МОК. Организация хотела отправить на Игры одну из крупнейших спортивных держав в мире и получить деньги от спонсоров. Так быть не должно. Русских нельзя было пускать на Олимпиаду.
Единственный правильный вариант — полный запрет на участие в Играх в течение четырёх лет. Именно так необходимо действовать перед лицом серьёзного и систематического мошенничества, даже если это всё происходит под эгидой правительства. Дело не в том, что невинным спортсменам нельзя давать шанс осуществить олимпийские мечты. Просто наказание без реальных последствий лишается своего основного элемента, а именно предупредительного эффекта. Хотя стоит признать, что коллективное наказание — инструмент, которым пользуются неохотно.
Большунов в блестящем стиле завоевал золото на Олимпиаде, но проблема в том, что ни его, ни других российских спортсменов не должно было быть на Олимпиаде. Он вполне мог бы победить в 2026 году и отпраздновать как положено. И тогда все хвалили бы его. А сейчас дискомфорт по-прежнему не проходит. Ведь на пресс-конференции после гонки один из вопросов как раз касался допинга. Большунов возмутился и сказал, что всё это вызывает у него тошноту. Но от таких вопросов не уйти. Точно так же, как Терезе Йохауг никогда не избавится от допинг-штампа. Даже после её первого олимпийского золота в личных гонках тема всё равно всплывает».
Причина — нарушение антидопинговых правил. История скандалов началась ещё в 2015 году. Именно тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало расследование. А бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил американской прессе о «государственной допинговой программе», якобы существующей в России. Чуть позже появился доклад канадского профессора Ричарда Макларена, рассказавшего о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В 2019-м исполком ВАДА отстранил Россию от крупных международных соревнований (Олимпиады, чемпионаты мира) на четыре года. Наша сторона подала апелляцию, в результате чего Спортивный арбитражный суд в конце 2020-го сократил срок наказания до двух лет. По этой причине последние Олимпиады российские спортсмены проводят в нейтральном статусе. Вместо национального флага разрешено использовать флаг ОКР, а вместо гимна прозвучит композиция Петра Чайковского.