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Олимпиада-2022
1 час назад

«Мерзость и позорище»: Ягудин разнес украинцев за поведение в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью изданию Sport-express.ru резко раскритиковал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой. Его поразило то, что удачному выступлению фигуристки стоя аплодировали соперники из всех стран, кроме Украины.

«Мерзость и позорище»: Ягудин разнес украинцев за поведение в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!», - заявил Ягудин.

Чемпионка мира Мария Бутырская также восприняла поведение украинцев достаточно негативно.

«Это не совсем правильно. Я понимаю, что каждый переживает и болеет за свою страну. Но там ты приобретаешь столько знакомых, друзей. Если человек классно катается, то народ всегда поддерживал. Неважно, из какой страны был спортсмен. И американцы русских поддерживали», - сообщила Бутырская изданию Sports.ru.

Напомним, что ранее украинские болельщики отличились неподобающим поведением во время матча Евро-2022 по мини-футболу Украины против России. Они скандировали националистические лозунги и оскорбления в адрес россиян. Однако, несмотря на жесткий прессинг, Россия выиграла со счётом 3:2.

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