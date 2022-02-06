«Мерзость и позорище»: Ягудин разнес украинцев за поведение в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью изданию Sport-express.ru резко раскритиковал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой. Его поразило то, что удачному выступлению фигуристки стоя аплодировали соперники из всех стран, кроме Украины.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!», - заявил Ягудин.
Чемпионка мира Мария Бутырская также восприняла поведение украинцев достаточно негативно.
«Это не совсем правильно. Я понимаю, что каждый переживает и болеет за свою страну. Но там ты приобретаешь столько знакомых, друзей. Если человек классно катается, то народ всегда поддерживал. Неважно, из какой страны был спортсмен. И американцы русских поддерживали», - сообщила Бутырская изданию Sports.ru.
Напомним, что ранее украинские болельщики отличились неподобающим поведением во время матча Евро-2022 по мини-футболу Украины против России. Они скандировали националистические лозунги и оскорбления в адрес россиян. Однако, несмотря на жесткий прессинг, Россия выиграла со счётом 3:2.