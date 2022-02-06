Большунов ответил на вопрос о подозрении в допинге

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении последних лет я это доказываю в каждой гонке, всегда борюсь до конца. Когда я слышу слова о подозрении в допинге, меня выворачивает. Здесь находятся чистые спортсмены, которые постоянно сдают допинг-тесты, заполняет АДАМС и указывает абсолютно всё за свою жизнь. Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть как мы тренируемся, приезжайте и смотрите», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.